Şanlıurfa daki depremin ardından İnegöl'deki akrabasına gelen kadının havale geçiren 2 yaşındaki çocuğunu, İnegöl Belediyesi ekipleri kurtardı.

6 şubat Pazartesi sabahı merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketine Şanlıurfa da 2 yaşındaki çocuğu Abdularf ile yakalanan Suriye uyruklu Emine Elhüseyin, yıkım olmadan kurtuldu. Anne, çocuğunu da alıp İnegöl'deki akrabasının yanına geldi. Yolda yürüyen kadının çocuğu 2 yaşındaki Abdularf, fenalaştı. Havale geçiren oğlunu kucağına alan kadın, sürücülerden yardım istedi. O sırada yoldan geçen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağı ekipleri, çocuğu ve annesini araca alıp gaza bastılar. İnegöl Devlet Hastanesine getirilen çocuk, tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.