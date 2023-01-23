Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana gelen kazada Sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaca çarptı; sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Orhaniye mahallesi Kozluca caddesinden karayoluna çıkış yapmak üzere olan sürücü Nadir A.(57) yönetimindeki 34 FAE 201 plakalı otomobil, fenalaşan sürücünün gaza basması sonucu hızlanarak karayolundaki orta refüj üzerindeki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Ağaç ise devrildi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.