İnegöl’de doğalgaz faturaları konutlara gelmeye başladı. Faturaların ödenecek tutar kısmında “0” TL yazıyor. Doğalgaz faturası ‘0’ lira gelen İnegöllü vatandaşlar ise bu duruma hem sevindi hem de yetkililere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan’da Karadeniz doğal gazının devreye alınması töreninde doğal gazdan 1 ay ücret alınmayacağını duyurmuştu. Erdoğan’ın doğal gaz müjdesinin hemen ardından da doğal gaz müjdesinin kapsamı açıklanmıştı.

İLK FATURALAR GELMEYE BAŞLADI

Bu kapsama göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan’dan 31 Mayıs’a kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacağı duyurulmuştu. 1 ay ücretsiz doğal gaz müjdesinin ardından İnegöl’de ilk faturalar da gelmeye başladı.

“0” LİRA YAZIYOR

Başlayan uygulama kapsamında, İNGAZ’ın kesmeye başladığı faturaların ödenecek tutar kısmında “0” TL yazdığı görüldü. Faturadaki miktarın devlet tarafından karşılandığı belirtilen faturada, “Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun” ifadeleri yer aldı.