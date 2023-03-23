Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı Adayı olabilmesi için "100 bin imza" kampanyası kapsamında Türkiye genelindeki teşkilatlarla beraber İnegöl ilçe teşkilatı da imza kampanyası başlattı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde kurulan stantta açıklama yapan Vatan Partisi İnegöl İlçe Sekreteri Mehmet Atlı, “Genel Başkanımız Doğu Perinçek’i Cumhurbaşkanı adayı göstermek için 100 bin imza seferberliğini seçim takvimine uygun olarak 22.03.2023 tarihinde başlatmış bulunuyoruz. Bu şartın anti-demokratik olduğunu görüyoruz ancak gereğini yapacağız. Vatan Partisi Türkiye’nin dört bir yanında il il, ilçe ilçe 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imzayı toplayacak. Sosyal medyada komik danslar uydurarak, FETÖ/PKK ile ittifaklar kurarak, Hüdapar ile 3-5 oy uğruna seçim pazarlığı görüşmeleri yaparak milletimize umut vermeyen show partilerinin Türkiye'nin geleceğinde yeri olmayacak. Bunu milletimizin %50'sinin 'Ne Cumhur İttifakı ne de Millet İttifakı Türkiye’nin sorunlarını çözemez' demesinden anlıyoruz zaten. Milletimiz 3. seçeneği arıyor. O seçenek de 'Üretim ekonomisi devrimi' diyen Vatan Partisi ve onun lideri Cumhurbaşkanı adayımız Doğu Perinçek’tir. Milletimiz seçeneksiz ve umutsuz değildir, Vatan Partisi var. Bölücü HDP ile ittifak yapan Millet ittifakı (6'lı masa) ve bölücü Hüdapar ile de ittifak yapan Cumhur İttifakı Türkiye’nin umudu ve çözümü olamaz” dedi.

Atlı konuşmasını şöyle sürdürdü;

“100.000 İmzanın önemli bir kısmının ilk gün olan 22.03.2023 tarihinde toplamış bulunmaktayız. İmza vermek için Seçim Kuruluna (Adliye) gelen yurttaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla adliye karşısında bir imza masası açmış bulunmaktayız. Vatan Partili arkadaşlarımız Seçim Kurulu'nun çalışma saatleri olan sabah 08.00'den akşam 20.00'a kadar görev başında olacaklardır. FETÖ'nün Ergenekon kumpasına son veren, Ermeni Soykırımı yalanını bitiren, 15 Temmuz darbesine karşı ilk direnci gösteren Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için bir imza da sizden olsun! İmzalar, 22-27 Mart tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında, İnegöl Seçim Kurulunda (Adliye içi 1.kat) nüfus cüzdanı ile verilecektir. Tüm İnegöllü vatansever yurttaşlarımızı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı Adaylığı için imza vermeye davet ediyoruz. Milletimize güveniyoruz. Mübarek Ramazan ayının başladığı bugün itibariyle tüm İnegöllü yurttaşlarımızın Ramazanını kutluyoruz. Allah tüm Müslüman aleminin ve milletimizin orucunu kabul etsin.”