

İnegöl’de yaşanan dolandırıcılık olayında kendini doktor olarak tanıtan şahıs İnegöl’de birçok kişiyi dolandırdı.

İnegöl Devlet Hastanesi’nde kendini dahiliye doktoru diye tanıtan şahıs, ilan sitesine koyduğu araç fotoğrafı ile kaparo toplamaya başladı.

Aracı görmek isteyenleri İnegöl Devlet hastanesine çağıran şahıs daha sonra kayıplara karıştı.

Bahse konu ilan için kaparo gönderen 5 şahıs gelip belirtilen isimde doktor olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anladılar.

Şahıs ilan sitesinde ki ilanı kaldırırken telefonunu da kapattığı öğrenildi.