İnegöl’e bağlı Maden, Dipsizgöl, Ortaköy, Hamamlı ve Deydinler mahallelerinde dolu elma ve armut bahçelerine zarar verdi.

Çarşamba günü akşam üzeri başlayıp gece yarısına kadar devam eden sağanak yağış ve aralıklarla devam eden dolu yağışı Maden, Dipsizgöl, Ortaköy, Hamamlı ve Deydinler mahallelerinde elma ve armut bahçelerinde zarara sebep oldu.

Konu hakkında açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Sabah saatlerinden itibaren çiftçilerimizle birlikte hasar meydana gelen bahçelerimizi gezdik. Yaklaşık 3 bin dekar alanda zarar meydana geldi. Şu anda 30 Milyon TL’ye yakın bir zarar söz konusu. Burada bizim talebimiz sigortalı bahçelere gelen eksperlerin raporlarını adaletli ve Allah için tutmalarını rica ediyoruz. Zarar gören bahçelerimizin önemli bir kısmı sigortasız. Bundan dolayı üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankalarına olan borçlarının ertelenmesi talep ediyoruz” dedi.