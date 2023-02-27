İnegöl Belediyesi’nin şehre değer katacak projesi olan Kanal İnegöl projesinin içerisindeki Nöbetçi Kitaphane hizmet vermeye başladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın seçim beyanlarından biri olan Kanal İnegöl projesi Nöbetçi Kitaphane ile renklendi. Osmanlı Mimari dokusu ile projeye renk katan Nöbetçi Kitaphane, hafta içi ve Cumartesi günlerinde sabah 08.00 ile akşam 00.00’a kadar her yaş grubunun kullanımına açık olacak.

‘’DÖRDÜNCÜ KİTAPHANEMİZİ HİZMETE ALDIK’’

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyet ile birlikte Kanal İnegöl Nöbetçi Kitaphaneyi ziyaret ederek daha önce üç farklı alanda uygulanan ve gençlerin uğrak mekanı olan Nöbetçi Kitaphane formatının dördüncüsünün Kanal İnegöl’de hizmet vermeye başladığını söyledi. Başkan Alper Taban burada yaptığı açıklamada, ‘’Mesudiye Mahallemizde uyguladığımız Kanal İnegöl projemizin içerisindeki alanda 4.Nöbetçi Kitaphanemizi hizmete almış bulunuyoruz. İlkini 2020 yılında Ali Hatipoğlu Sokakta hayata geçirmiştik. Daha sonra Gençlik Merkezimizin zemin katında hizmet vermeye başladığımız bir merkez nöbetçi kitaphanemizi açtık. Daha sonra da yine Huzur Mahallemizde özellikle Z kütüphane formatına uygun ve küçük yaşlara hitap edebilecek bir kitaphane oluşturmuştuk. Bugün de Kanal projemizin içerisinde yer alan Mesudiye Nöbetçi Kitaphanemizi hizmete aldık.’’ dedi.

‘’KİTAPLAR, BİLGİSAYARLI DERS ALANLARI VE DERS ÇALIŞMA ALANLARI’’

Kitaphane hakkında bilgiler veren Başkan Alper Taban, ‘’Kitaphanemiz; 120 metrekare kapalı alana sahip. Bahçe kısmı ile birlikte 200 metrekare. Ayrıca Osmanlı Mimari dokusu ile yapıldı. İçerisinde üç bin adet kitabın yer aldığı, bilgisayarlı oturma alanlarının, ders çalışma alanlarının, kitap okuma alanlarının mevcut olduğu bir yer olarak kullanıma sunduk. Kitaphanemizde çay ve kahve ikramları ücretsiz olarak öğrencilerimize yapılmakta. Burada yine otomasyon sistemi üzerinden de ödünç kitap alım uygulaması devam ediyor. Öğrencilerimiz buradan ödünç kitaplarını alabilecekler. Diğer mekânlarımızda olduğu gibi burasını da sabah 08.00 ile akşam 00.00 arası öğrencilerimiz gelip kullanabilecekler.’’dedi.

‘’GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNİ BİZ BU MERKEZLERDE İNŞA ETMEK İSTİYORUZ’’

Gençlerle karşılıklı güven içerisinde olduklarını ileten Başkan Alper Taban, bu merkezlerle geleceklerine dair hedeflerini bu merkezlerle desteklemek istediklerini söyledi. Başkan Alper Taban, ‘’Gençlerimizin geleceğini biz bu merkezlerde inşa etmek istiyoruz. Onlara güveniyoruz. Onlar da bizlere güveniyor. Karşılıklı birbirimizi anlayarak, birbirimizin istek ve taleplerini, öngörülerini bir havuzda topladığımızda bunlara akılcı yaklaşımlarla kendilerine vermemiz gereken imkan ve fırsatları İnegöl Belediyesi olarak onlar için oluşturmaya devam edeceğiz.’’dedi.

‘’İNEGÖL’ÜMÜZÜN İNSANLARI HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR’’

Gencinden yaşlısına her yaştan insanın en iyi hizmeti hak ettikleri ileten Başkan Alper Taban, en güzel hizmetleri sunmak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Alper Taban; ‘’İnegölümüzün insanları; gencimizle yetişkinimizle her türlü hizmetin en iyisini, en güzelini hak ediyorlar. Bizler özellikle içerisinde bulunduğumuz dönemde ekip arkadaşlarımla, teşkilat üyelerimizle, halkımızın da desteğiyle beklenti olan ve makul, mantıklı, akılcı projeleri hayat geçirmek istedik ve bunları da bir bir hamd olsun hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kitap üzerine çok şeyler söylenilebilir. İnsanların dünyasını da vizyonunu da şekillendiren, yeni yeni fırsat ve imkanların sunulmasını sağlayan bambaşka bir dünyadır kitap. Dolayısıyla bizde hem yetişkinlerin hem de gençlerin mutlaka düzenli okuduğu, takip ettiği yayınların yanlarında olmasını arzu ediyoruz. Bu mekânları da aslında buradan hareketle çoğaltmak istiyoruz.’’ dedi.

‘’BU YAPILARI ÇOĞALTMAYA DEVAM EDECEĞİZ’’

Kahvehaneleri kıraathanelere dönüştürme, tarım kitaphanesi gibi uygulamalarla kitap okuma alışkanlığı hakkında farkındıklar oluşturduklarını ileten Başkan Alper Taban açıklamasının sonunda, ‘’Bir de buna ilave olarak kahvehanelerimizi kıraathanelere dönüşmesini istiyoruz. Bu alanda da ilk uygulamayı yaptık. Kitaplık bölümleri yerleştirerek vatandaşlarımızın bu alanda dikkatini çekmek istiyoruz. Kırsal mahallelerimizde de bilhassa tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölgelerde de Tarım Kitaphanesi bölümleri oluşturarak bu alanda da bir ilki hayata geçirmiş olduk. Bu çalışmaların gençlerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yine onların fikir ve kanaatlerini dinliyor olacağız. Ona göre de bu tarz yapıları çoğaltmaya devam edeceğiz.’’ dedi.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR’

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban açıklamasının sonunda bir müddet Kitaphane içerisindeki öğrencilerle sohbet ederek görüş ve önerileri dinledi. Başkan Alper Taban akabinde Kanal İnegöl’de gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Mesudiye Mahallesi’ndeki vatandaşlar, kanal projesi ve Nöbetçi Kitaphane’nin kazandırılmasından mutlu olduklarını belirterek teşekkürlerini iletti.