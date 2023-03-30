

Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda dördüzlerden biri yataktan düşerek yaralandı.

Olay Akhisar mahallesi 195. Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Anne, dördüzlerini yatağa yatırıp iftara yemek yapmak için mutfağa gitti. O sırada dördüzlerden 3 aylık Leyla, hareket edince kafa üstü yere düştü. Yaralanan bebek, özeş araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beyninde hasar oluşan bebek, beyin cerrahisi servisinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.