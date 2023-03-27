İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol üzerinde drift atan sürücüye cezai işlem uyguladılar.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Organize sanayi bölgesinde drift atan araçları mercek altına aldılar. Drift atan sürücünün görüntüsü, amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Trafik ekiplerince aracın plaka sahibine, herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kaydırılması(drift suçundan 20 Bin 342 TL cezai işlem uygulandı.

FAHRETTİN ENİŞ