İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı ışık ihlali ve hatalı araç kullanımına yönelik drone destekli uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.



İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde kırmızı ışık ihlali ve hatalı araç kullanımına yönelik trafik uygulaması gerçekleştirildi. Drone destekli gerçekleştirilen uygulama kapsamında kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve çeşitli kuralları ihlal eden sürücüler drone ile tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulandı.



Bu tür uygulamaların devam edeceği öğrenildi.