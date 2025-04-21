Ekonomi ve finans alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı panelde, yerel işletmelerin küresel rekabetteki yeri, markalaşma süreçleri ve veri temelli yönetim anlayışı masaya yatırıldı.

Panelin açılışında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl mayasında ticaret olan bir şehir. 1500’lü yıllara dayanan ticaret geçmişimizle bugün hâlâ güçlü şekilde yol alıyoruz” dedi. Taban, şehrin lokomotif sektörü olan mobilyada da master planlarla ilerlemek istediklerini belirtti. Panel, iş dünyasına yol haritası sunan önemli bir buluşma oldu.