Bursa'nın birçok ilçesinde 8,9,10 ve 11 Eylül tarihlerinde elektrik kesintileri olacak. Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ açıklama yaptı. Bursa elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak? Bursa elektrik kesintisi haberleri...

09.09.2022 TARİHİNDEKİ KESİNTİLER

09.09.2022 01:00 - 09.09.2022 06:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler: CUMA, YENİCE

10.09.2022 TARİHİNDEKİ KESİNTİLER

10.09.2022 10:00 - 10.09.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR

10.09.2022 15:00 - 10.09.2022 17:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:CERRAH