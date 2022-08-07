Bursa'nın birçok ilçesinde 8-9 ve 10 Ağustos tarihinde elektrik kesintileri olacak. Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre kesintilerin mağduriyet yaşatmaması için vatandaşların tedbirli olması istendi.

Elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ Bursa'da elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Açıklanan bilgilere göre Bursa'da 8-9 ve 10 Ağustos tarihlerinde birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintileri yapılacak.

Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, "Planlı kesintilerde bölgenin tamamı mevcut elektrik kesintisinden etkilenmeyebilir. Elektrik kesintisinden etkileneceğiniz durumlar için kayıtlı telefon numaranız aracılığıyla tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

BURSA'DA HANGİ İLÇE VE MAHALLELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler şu şekilde; Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Yıldırım.