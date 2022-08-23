Yerel ve ulusal sorunlara genç bakış Yerel ve ulusal sorunlara genç bakış

İnegöl'de 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde elektrik kesintileri olacak. İnegöl'de elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ açıklama yaptı.

24.08.2022 10:00 - 24.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇAYYAKA

25.08.2022 TARİHİNDE YAPILACAK KESİNTİLER

25.08.2022 10:00 - 25.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR,HUZUR