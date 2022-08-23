İnegöl'de 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde elektrik kesintileri olacak. İnegöl'de elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ açıklama yaptı.
24.08.2022 10:00 - 24.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇAYYAKA
25.08.2022 TARİHİNDE YAPILACAK KESİNTİLER
25.08.2022 10:00 - 25.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR,HUZUR