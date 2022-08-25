İnegöl'de intihara kalkışan gencin babasından ilginç tepki İnegöl'de intihara kalkışan gencin babasından ilginç tepki

UEDAŞ İnegöl'de yapılacak planlı kesintileri paylaştı. 

27.08.2022 TARİHİNDEKİ KESİNTİLER

27.08.2022 10:00 - 27.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR

27.08.2022 11:00 - 27.08.2022 13:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:MESUDİYE

27.08.2022 13:00 - 27.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:MAHMUDİYE

27.08.2022 15:30 - 27.08.2022 18:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:MAHMUDİYE

29.08.2022 TARİHİNDEKİ KESİNTİLER

29.08.2022 10:00 - 29.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR