İnegöl’ün birçok ilçesinde 12 ve 13 Kasım tarihlerinde elektrik kesintileri olacak. Elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ açıklama yaptı.

12.11.2022 TARİHİNDEKİ KESİNTİLER

12.11.2022 10:00 - 12.11.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR,CERRAH

12.11.2022 14:00 - 12.11.2022 17:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ALİBEY,KULACA,MESUDİYE

12.11.2022 15:00 - 12.11.2022 18:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:CERRAH

13.11.2022 TARİHİNDEKİ KESİNTİLER

13.11.2022 10:00 - 13.11.2022 14:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:MAHMUDİYE