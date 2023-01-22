İnegöl'de 23 ve 24 Ocak tarihlerinde planlı elektrik kesintileri olacak.
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.01.2023 01:00 - 23.01.2023 03:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR,HUZUR
23.01.2023 09:00 - 23.01.2023 10:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇELTİKÇİ,KEMALPAŞA,TURGUTALP
23.01.2023 10:00 - 23.01.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR,KARALAR