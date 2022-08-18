İnegöl’de 19, 20, 21 ve 222 Ağustos tarihlerinde elektrik kesintileri olacak. İnegöl’de elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ açıklama yaptı.
20.08.2022 TARİHİNDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
20.08.2022 10:00 - 20.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR,ESKİKARACAKAYA,GÜNEYKESTANE,MEZİT,OSMANİYEKÖY,RÜŞTİYE,SULHİYE,TÜFEKÇİKONAK
21.08.2022 TARİHİNDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
21.08.2022 09:00 - 21.08.2022 10:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:YENİCEKÖY
21.08.2022 12:00 - 21.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ALİBEY,KULACA
21.08.2022 17:00 - 21.08.2022 18:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:YENİCEKÖY
22.08.2022 TARİHİNDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22.08.2022 10:00 - 22.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR