Bursa'nın birçok ilçesinde 22 ve 23 Ekim tarihlerinde elektrik kesintileri olacak. Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ açıklama yaptı. Bursa elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak? Bursa elektrik kesintisi haberleri...

22.10.2022 TARİHİNDEKİ KESİNTİLER

22.10.2022 09:00 - 22.10.2022 12:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:MAHMUDİYE

22.10.2022 09:00 - 22.10.2022 13:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇİFTLİKKÖY,ESENKÖY,KIRAN,TAHTAKÖPRÜ,YENİCEKÖY

22.10.2022 10:00 - 22.10.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR

22.10.2022 13:00 - 22.10.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:HAMİDİYE

23.10.2022 TARİHİNDEKİ KESİNTİLER

23.10.2022 10:00 - 23.10.2022 13:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:CUMHURİYET,SİNANBEY

23.10.2022 10:00 - 23.10.2022 13:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:CUMHURİYET,SİNANBEY