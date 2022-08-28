Bursa'nın birçok ilçesinde 30,31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde elektrik kesintileri olacak. Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ açıklama yaptı. Bursa elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak? Bursa elektrik kesintisi haberleri...

31.08.2022 TARİHİNDEKİ KESİNTİLER

31.08.2022 10:00 - 31.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR

01.09.2022 TARİHİNDEKİ KESİNTİLER

01.09.2022 10:00 - 01.09.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR