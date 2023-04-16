İnegöl'de elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ bilgilendirmede yaptı.
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
17.04.2023 10:00 - 17.04.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:KURŞUNLU
18.04.2023 10:00 - 18.04.2023 12:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ERTUĞRULGAZİ,MESUDİYE,YENİ