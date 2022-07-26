Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan, İnegöl Belediyesi 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlenen konserde İnegöllülerle buluştu. Amfi Tiyatroda gerçekleşen konsere ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor. Halk dansları bölümünün ardından konserler ve çadır etkinlikleriyle devam eden festival kapsamında, Pazartesi akşamı son dönemlerin popüler ismi Elif Buse Doğan İnegöllülerle buluştu.

KONSERE YOĞUN İLGİ

Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatroda 21.00’da başlayan konsere, ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Konserden önce Amfi Tiyatro tıklım tıklım dolarken, konser alanı önünde de kurulan dev ekranlarda vatandaşlar konseri izleme imkanı buldular. Binlerce kişinin akın ettiği alanda genç sanatçı alkışlarla çıktığı sahnede 2 saate yakın kaldı. Performansıyla alkış toplayan Elif Buse Doğan, İnegöllü hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Elif Buse Doğan, geceyi muhteşem sesi ve şarkılarıyla süsledi.

GASTRO İNEGÖL ÇADIRI FESTİVALE RENK KATIYOR

Festival kapsamında çadırlar bölgesinde de etkinlikler sürüyor. Özellikle Gastro İnegöl çadırında her akşam farklı bir yarışma ve eğlence gerçekleştiriliyor. Daha önce çilek yeme ve köfte yeme yarışmalarının yapıldığı Gastronomi Günleri etkinliklerinde Pazartesi akşamı hamur açma yarışması yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada erkek ve kadın kazananlara oklava, merdane ve açma tahtası hediye edildi.