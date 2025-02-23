Tüm Emeklilerin Sendikası İnegöl Temsilciliği Başkanı Adnan Yıldız, yaptığı konuşmada emeklilerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek şu soruları gündeme getirdi:

"Gelir dağılımındaki uçurumun günden güne aleyhimize derinleştiği koşullarda, geçtiğimiz 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan etmekle emeklilere hangi avantajı sağladınız? Hangi yaşam koşullarımızı iyileştirdiniz? Asgari üret 2024 yılında 17.002 lira iken, Türkiye İstatistik Kurumu yetkililerinin ısmarlama verilerini esas alarak yapılan artışla 2025 yılında 22.104 liraya yükseltildi. Milyonlarca asgari ücretli, maaşlarına yapılan beş bin liralık artışla yine açlık sınırı altında yaşama mahkum edildi.

AKP genel başkan vekili, "Asgari ücrete 10 bin lira zam yapıldığında, kimse 3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasıyla tasarruf edeyim demez" ifadelerini kullanarak, asgari ücrete fazla zam yapılmasının mal ve fiyat dengesini alt üst edeceğini savunuyor. Artık, insanların aklıyla dalga mı geçiliyor, küçümseniyor mu, inanın bu ifadelere karşı ne söylenir bilemiyoruz."

Yıldız, emeklilerin ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışmak zorunda kaldığını ancak yeni yasal düzenlemelerle bunun da engellendiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu seferde iktidarınızın yeni çıkardığı yasa gereğince, sigorta girişi 1 Ekim 2008 tarihinden sonra olanlar: Emekli olduklarında ikinci bir işte çalışırlarsa, emekli maaşları kesilecek. Allah aşkına, sizin taleplerin bedelini peşin ödemiş Emekli ile derdiniz nedir...??? SORUYORUZ...!!!"

Emeklilerin maaşlarının yetersizliğine vurgu yapan Yıldız, enflasyon hesaplamalarında yapılan manipülasyonlara da değindi.

"2024 Aralık ayı enflasyon oranını, %1.03 olarak açıklayan TÜİK, 2025 yılı Ocak ayı enflasyon oranını, %5.03 olarak açıklamıştır. Bu oran ENAK verilerinin ve gerçek enflasyonun çok çok altındadır. İnsafınız yok mu sizin, milyonlarca Emeklinin, çalışanların maaş artışlarını, aylık %1.03 oran üzerinden değerlendirerek, maaş artışlarına yansıtacaksınız. Bir ay sonra da, beş kat artırarak, aylık %5.03 olarak açıklayacaksınız. Bu Allah' tan reva mıdır? SORUYORUZ! 2025 Ocak ayı enflasyon artışına istinaden, Milletvekili maaşlarına ek olarak artış sağlayacaksınız, bu ülkede milyonlarca çalışan emekçilerin ve emeklilerin maaşlarını görmezden geleceksiniz. SORUYORUZ! Bu nasıl bir sosyal adalettir?"

Tüm Emeklilerin Sendikası İnegöl Temsilciliği, taleplerini şu şekilde sıraladı:

1. Bu emekli maaşları ile geçim olmaz!

2. Her emekli aylığına seyyanen 15.000 liralık artış yapılmalıdır!

3. En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir!

4. Elektrik zamları uygulanamaz. Zamlar geri çekilmelidir.

5. Sağlıkta muayene ve ilaç katkı payları kaldırılmalı, Sağlık ücretsiz olmalıdır!

yardımı yapılmalıdır! 6. Barınma krizi had safhada. Ev kiraları çok yüksek ödeyemiyoruz. Evi olmayanlara, kira

7. Gıda fiyatları çok yüksektir. Beslenemiyoruz! Zamlar durdurulsun. Gıda desteği yapılsın!

8. Sendika haktır. Engellenemez.