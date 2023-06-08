İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri gece-gündüz demeden uygulama geliştiriyorlar.

Gündüz motosikletlere yönelik uygulama yapan ekipler gece ise araç sürücüleri denetliyorlar.

Gündüz Ahmet Akyollu caddesinde motosiklet sürücülerine yapılan uygulamada eksikleri olan sürücülere ceza yağdı. Kask kullanmayan ve evrak eksiklikleri olan sürücülere cezalar yazıldı. Uygulamada bir çalıntı olduğu ortaya çıkan motosiklet otoparka çekilirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

AKŞAM ARAÇLARA YÖNELİK UYGULAMA YAPILDI

Ekipler akşam saatlerinde ise Yenişehir caddesi üzerinde uygulama yaptılar. Uygulama kurallara uymayan sürücülere 65 Bin TL cezai işlem uygulandı. Plakasına kendi ismini yazan sürücüye ise bin 671 TL cezai işlem uygulandı.

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