Cumhur İttifak’ı ve Millet İttifak’ı İnegöl’de mitinglerini gerçekleştirdiler. Sizce en çok kalabalığı kim topladı.

Cumhur İttifak’ı ve Millet İttifak’ı İnegöl’de mitinglerini gerçekleştirdiler. İki mitingde aynı alanda gerçekleştirildi.

Millet İttifak’ı İnegöl’de ki mitingini Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yoğun yağış altında gerçekleştirmişti.

Cumhur İttifakı’nın İnegöl’de ki mitingini ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı , AK Parti Bursa Milletvekili adayı Mustafa Varank gerçekleştirdi.