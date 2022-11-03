İnegöl Belediyesi, 6. Kitap Günleri kapsamında TEMA Vakfı iş birliğinde özel bir kampanyaya imza atıyor. 5-13 Kasım tarihlerinde yapılacak Kitap Günleri süresince fuar alanında kurulacak standa eski kitabını getirenlere, belirli yayınevlerinde geçerli olmak üzere indirim kuponu verilecek.

İnegöl Belediyesi, 6. Kitap Günleri için geri sayıma başladı. 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitabın İnegöllülerle buluşacağı organizasyon, çeşitli etkinlik ve kampanyalarla da süslenecek. MODEF Fuar alanında 2 katta yapılacak 6. Kitap Günleri organizasyonunda, İnegöl Belediyesi standında kitaba entegre farklı etkinlik ve yarışmalar da yer alacak. Aynı zamanda alan içerisinde TEMA Vakfı iş birliğiyle çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırılması adına “Sıfır Atık” standı kurulacak. Burada da 9 gün boyunca etkinlik, yarışma ve bilgilendirmeler yapılacak. Standın en dikkat çekici kampanyası ise “Eski Kitaplarını Getir, İndirimi Kazan” sloganıyla düzenlenen kampanya oldu.

KAMPANYANIN İÇERİĞİ

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kitap Günleri fuar alanında kurulacak stantta TEMA Vakfı iş birliği ile özel bir kampanyaya imza atacak. 9 gün boyunca devam edecek kampanya kapsamında; eski kitaplarını İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık standına getirenlere, anlaşmalı yayınevlerinde geçerli olmak üzere indirim kuponu verilecek. Bu sayede atıl vaziyetteki kitap, dergi ve benzeri atık kağıtların yeniden kullanıma kazandırılması hedeflenirken, kampanyaya katılmak için ise en az 10 kg ağırlığında kitap bağışlanmak zorunda. Amacı eski kitapları geri dönüşüme kazandırmak olan kampanyada verilen indirim kuponları önceden belirlenmiş olan “Kırmızı Etiketli” yayın evlerinde geçerli olacak.