Turgutalp mahallesinde meydana gelen olayda eski eşini başından vuran adam aynı tabancayla intihar etti. Eski eşi Fadime Cuma(40) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Kahraman Çetinkaya ise ağır yaralandı.

Olay saat 20.00 de Turgutalp mahallesi Mimar Sinan bulvarı üzerindeki dolmuş durağında meydana geldi. Kahraman Çetinkaya(41), ayrıldığı eşi Fadime Cuma(40)'yı durakta beklerken gördü. Çetinkaya, eski eşi ile tartışmaya başladı. Öfkelenen Çetinkaya, belindeki tabancayla eski eşinin başına ateş etti. Ardından ise kendi başına ateş ederek intihar etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Fadime Cuma, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İntihar eden Kahraman Çetinkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Cuma'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı