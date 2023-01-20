Bir yandan yeni sosyal donatı alanları üreten İnegöl Belediyesi, bir yandan da kullanım ömrünü tamamlamış parkları yenileyerek günümüz şartlarına uygun şekilde donatıyor. Bu kapsamda Mesudiye Mahallesi Sedef Sokak Semt Sahasında revize çalışması başladı.

Hızla gelişen ve büyüyen İnegöl’de yeni yeni sosyal donatı alanları ihtiyaçları ortaya çıkarken, İnegöl Belediyesi bir yandan bu alanlarda yapım çalışmalarını sürdürüp bir yandan da eskimeye yüz tutmuş, özellikleri itibariyle artık kullanım ömrünü tamamlamış alanları yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Mesudiye Mahallesi Sedef Sokak Semt Sahası revizesine başlandı. Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenilenen 1900 m2 alana sahip sosyal donatı alanında, aynı zamanda Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından da güvenli park altyapısı uygulanacak.

BAŞKAN TABAN YERİNDE İNCELEDİ

Revize çalışmaları devam eden semt sahasını, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün Mesudiye Mahallesi Sedef Sokaktayız. Burada daha önce bir semt sahamız vardı. Burada ihtiyaca dönük olarak yeniden bir revizyon çalışması başlattık. Bildiğiniz gibi ilk içme suyu altyapı çalışmalarımızı da İnegöl’de Mesudiye Mahallemizden başlatmıştık. O çalışmalarla alakalı süreç tamamlandı. Şimdi ise diğer çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu dönem inşallah gerek yollarımızda gerek altyapıda gerek bu tür sosyal donatı alanı dediğimiz park, bahçe, otopark, yeşil alan gibi çalışmaları artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

YÜZDE 50’Sİ TAMAMLANDI

“Tabi sadece burada değil, her mahallemize hizmet etmeye çalışıyoruz” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “İhtiyaç olan yerleri belirleyip, bunların saha ihtiyaçları ve önceliklerini belirleyip bir bir adımlarımızı atıyoruz. Şu anda bulunduğumuz Sedef Sokakta toplamda 1900 m2’lik bir alanımız var. Buranın 300 m2’si yeşil alan, 400 m2’si çok amaçlı saha, 100 m2’lik spor aletleri alanı, 200 m2 çocuk oyun alanı ve etrafında bir miktar çekerek açmış olduğumuz otopark alanlarıyla çoklu kullanım yapabileceğimiz güzel bir donatı alanına dönüştürüyoruz. Çalışmanın şu anda yüzde 50’si tamamlandı. İnşallah kalan yüzde 50’sini de arkadaşlarımız tamamlayacaklar.”

KANAL İNEGÖL TÜM İNEGÖL’ÜN PROJESİ

“Yapılan tüm çalışmalar kıymetli. Küçüğü büyüğü yok. Örneğin burada bir kanal projesi uyguladık. Hala devam ediyor yapımı. Baktığınızda ölçek olarak büyük bir çalışma. Bu çalışma sadece Mesudiye’nin değil, tüm İnegöl’ün projesi. Herkesin gelip istifade edebileceği Kanal İnegöl tüm şehri kapsayan bir çalışma oldu. Bu çalışmalar herkesin katkısı ve desteği ile oluyor. Buranın da inşallah bittiğinde tamamlanmış halini gelip hep birlikte göreceğiz.”