İnegöl Belediyesi, Eylül ayında İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı ile birlikte 4 ayrı festival ve etkinliğe imza atacak. Programlara ilişkin basın toplantısı düzenleyerek tüm ilçe halkını etkinliklere davet eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Yaz aylarını pandeminin de geçmesiyle beraber dolu dolu geçirdik. İnşallah Eylül ayı da benzer nitelikte olacak” dedi.

İnegöl Belediyesi, pandemi sonrası yaz aylarını dolu dolu etkinliklerle geçirdi. Yazın son günlerinin yaşandığı Eylül ayında da programların aralıksız süreceği İnegöl’de, 5 dev organizasyon ilçe halkıyla buluşacak. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcılarının da katıldığı basın toplantısıyla 6 Eylül Kurtuluş Şenlikleri, DOSTUM Oryantiring Yarışmaları, 738. Baykoca’yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri, 3. Ulusal İnegöl Teknoloji Festivali ve 2. Küçükbaş Hayvancılık Festivali hakkında açıklamalarda bulunarak ilçe halkını programlara davet etti.

DOLU DOLU BİR YAZ GEÇİRDİK

Bugün 12.00’da encümen salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Başkan Taban, Eylül ayında da yaz ayları gibi dolu dolu geçeceğini ifade etti. Taban, “Eylül ayında yapacağımız faaliyet ve etkinlikleri duyurmak adına bugün bir aradayız. Yaz aylarını pandeminin de geçmesiyle beraber dolu dolu geçirdik. İnşallah Eylül ayı da benzer nitelikte olacak. Öncelikle 6 Eylül’den bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz 6 Eylül İnegöl’ün kurtuluşu. Kurtuluşumuzun da 100. Yıl dönümündeyiz. Tabi ben burada öncelikle bize bu vatanı armağan eden tüm geçmişimizi hayırla yad etmek istiyorum. Baykoca’sıyla, Turgut Alp’iyle, Şükrü Naili Paşasıyla, 100 yıl önce şehrimizin kurtuluşunda mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm büyüklerimizi, aziz milletimizi rahmetle anıyor, saygıyla önlerinde eğiliyorum. Şehrimizde 6 Eylül ile ilgili etkinlikler gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Eylül ayında farklı festival ve şenlikler de olacak” dedi.

KURTULUŞ CANLANDIRILACAK

6 Eylül kutlamalarının Cumartesi akşamı gerçekleştirilen Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası konseriyle başladığını hatırlatan Başkan Taban, “Pazar günü itibariyle Mustafatepe’den Halhalca Şehitliğimize bir halk yürüyüşü ve kros yarışması gerçekleştirildi. Bu akşam itibariyle Kültür Sanat Otobüsümüz araç konvoyu ile şehir turu gerçekleştirecek. 6 Eylül Salı günü sabah 09.30’da Atatürk Anıtında çelenk töreni ve akabinde şehitlik ziyareti ile başlayacak programlarımız kapsamında; 12.45’de İshakpaşa Camisinde mevlid programı, 14.00’te Kent Müzesinde Kurtuluş günü canlandırması ve 100. Yıl Özel Sergisi açılışı yapılacak. Bunu önemsiyorum ben. Kendi çocukluğumdan hatırladığım kadarıyla çok etkili bir program bu. Atlıların katıldığı bir canlandırma olacak. Ardından 15.30’da Gaziler Derneğimizi ziyaret edeceğiz. 19.00’da da Belediye önünden başlayarak Kurtuluş Korteji gerçekleştirilecek. Daha sonra heykelde kutlama programı olacak” diye konuştu.

15 ŞEHİRDEN 34 ORYANTİRİNG KULÜBÜ İNEGÖL’E GELİYOR

DOSTUM organizasyonuyla 4 gün sürecek oryantiring yarışmalarının yapılacağını dile getiren Taban, şöyle konuştu: “8 Eylül tarihinde Doğa Sporları ve Turizm Merkezimizin gerçekleştirdiği Oryantiring Yarışmaları başlıyor. Burada 15 şehir ve 34 oryantiring kulübünün 300 sporcuyla katılacağı oryantiring yarışmaları yapılacak. 4 gün boyunca büyük çekişmelere sahne olacak bu yarışmalarda uzun mesafe yarışları Keles Kocayayla’da yapılacak. Devamında 9 Eylül Cuma günü İnegöl merkezde sürat yarışları, antrenör yarışları ve gece yarışları olacak. 10 Eylül Cumartesi günü İnegöl merkezde sürat yarışları ve akşamında bir söyleşi gerçekleştirilecek. 11 Eylül Pazar günü ise sabah sürat yarışları ile başlayıp öğleden sonra 4 günün ortalamasına göre belirlenecek dereceler neticesinde ödül törenimizi Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde yapacağız. Oryantiring branşında atmış olduğumuz adımlar ve süreklilik gerçekten bu konuda İnegöl’ü iyi bir noktaya getirdi. Şu anda da ulusal bir yarışmaya ev sahipliği yapmamız bunun bir göstergesi. İnşallah bu yarışmalarda çok kıymetli takım ve sporcuları şehrimizde ağırlamış olacağız.”

738. BAYKOCA’YI ANMA YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ YAPILACAK

“Eylül ayının bir diğer organizasyonu 738. Baykoca’yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri olacak. Bu da İnegöl’de bir ilk. 10 Eylül Cumartesi günü sabah başlayıp akşam sona erecek. Osmanlı Hanedanının ilk şehidi olarak bilinen ve Hamzabey Mahallesinde metfun bulunan Osmangazi’nin yeğeni Baykoca’nın vefatının 738. Yılı anısına düzenlenen etkinlik, Hamzabey Futbol Sahasında yapılacak. Türkiye genelinden 22 başpehlivan ile 300 dolayında pehlivanın katılacağı yağlı güreşler, 13 kategoride gerçekleştirilecek.”

3. ULUSAL İNEGÖL TEKNOLOJİ FESTİVALİ BAŞLIYOR

“15-18 Eylül tarihleri arasında da 3. Ulusal İnegöl Teknoloji Festivalimizi gerçekleştireceğiz. İlk ikisini gerçekleştirdiğimizde çok nitelikli ve kıymetli bir program ortaya çıktı. Ulusal düzeyde gerçekleştirdiğimiz ve ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda yerel yönetimler düzeyinde biz de bu formatı ilk kullanan belediyeydik. Bu yıl da inşallah şehrimizde bu manada toplam 125 bin TL ödül vereceğimiz güzel bir festival yapılacak. 10 ayrı yarışma gerçekleştirilecek gençlerimiz arasında. Festivalimiz DOSTUM tesislerimizde, Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde ve nikah dairesi önündeki alanda olmak üzere 3 ayrı alanda yapılacak. Burada yarışmaların yanı sıra konserler, söyleşirler yapılacak. İkilem, Resul Aydemir, Erdem Kınay ve Semicenk konserleri olacak.”

2. KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK FESTİVALİ YAPILACAK

“Son festivalimiz de bu yıl 2’ncisini gerçekleştirdiğimiz Küçükbaş Hayvancılık Festivali. Bu da ülke genelinde olmayan bir çalışma. Tabi her sektör önemli ama tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde bir kez daha gördük. Geçtiğimiz yıl bu festivalin ilkini gerçekleştirmiştik. Buradan aldığımız geri bildirimler neticesinde 2’ncisini yapma kararı aldık. Festivalimiz içerisinde birtakım hedeflerimiz var. Şehrimizde bugün 60 bin dolayında küçükbaş hayvan yetiştirildiğini biliyoruz. İnegöl kıvırcığı adı altında bir ırkımız var. Biz hem küçükbaş hayvan yetiştiriciliği mesleğinin canlanmasını arzu ediyoruz. Bölgemize has olan kıvırcık koyunun tanınması ve geliştirilmesini arzu ediyoruz. Beraberinde bu alanda uğraşan paydaşları bir araya getirerek burada güzel bir tecrübe paylaşımı da oluşturmuş oluyoruz. İnşallah küçükbaş hayvancılık festivalimiz de 16-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.”

YED-İ VELAYET 7 VİLAYET KISA FİLM FESTİVALİ GALASI BU AKŞAM İNEGÖL’DE

“Bu akşam İnegöl’ümüzde bir galaya ev sahipliği yapacağız. Yed-i Velayet 7 Vilayet kısa film festivalinin galası şehrimizde yapılacak. Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizde saat 20.30’da başlayacak. Bu yıl Süleyman Çelebi, Cengiz Aytmatov ve Ahmet Baytursun’un da aralarında olduğu Türk dünyasından 7 ünlü edebiyatçının yaşamlarını konu alan filmlerin yer aldığı galaya da tüm ilçe halkımızı davet ediyorum. Eylül ayı boyunca yapacağımız tüm etkinliklerin ilçe halkımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.”