Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Enes Ö.(30) yönetimindeki 58 TH 936 plakalı otomobil durakladı. Aynı yöne seyreden Mehmet G. yönetimindeki otomobil, duraklayan Osman A. yönetimindeki 16 GV 354 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan 16 GV 354 plakalı araç, önündeki 05 HH 125 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan 05 HH 125 plakalı otomobil de önündeki Enes Ö. yönetimindeki 58 TH 936 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ