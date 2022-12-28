Kurşunlu mahallesinde faaliyet gösteren kontrplak fabrikasında meydana gelen olayda makineye burnunu kaptıran işçi yaralandı.

Olay Kurşunlu mahallesinde faaliyet gösteren kontrplak fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki kesim makinesinde çalışan işçi Nedim Ş.(43), bir anlık dikkatsizlik sonucu burnunu makineye kaptırdı. Makinenin bıçağının burnuna isabet ettiği işçinin, burnu kopma noktasına geldi. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. KBB servisine yatırıldı. İşçinin kesilen burnunun operasyonla dikileceği öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.