Bursa Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada jipin çarptığı 1 şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Serra Petrol mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Arif Emul'e (51) karayolu üzerinde Ankara istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Muazzam K. yönetimindeki 34 COG 014 plakalı jip çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan yayaya ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.