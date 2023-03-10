Akhisar ile Alanyurt'u birbirine bağlayan yolda otomobil ile elektrikli bisiklete çarpışarak tarlaya uçtu; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Akhisar ile Cumhuriyet mahallelerini birbirine bağlayan yolda otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışarak tarlaya uçtu; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Akhisar ile Cumhuriyet mahallesini birbirine bağlayan beton yolda meydana geldi. Akhisar mahallesinden Cumhuriyet mahallesine seyir halinde olan Ahıska Türkü Elnur Sarazhev(44) yönetimindeki 16 MB 3611 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Feyzullah Kocaağa(27) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçla tarlaya yuvarlandı. Otomobil ise ters döndü. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Sürücü Feyzullah Kocaağa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.