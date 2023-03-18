Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde halk otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Rıza D. yönetimindeki halk otobüsü cadde üzerinden bir anda karşıya geçmek isteyen Mustafa Y. 'ye(64) çarptı. Kaza da kafası halk otobüsüne ardından orta refüjdeki betona çarparak ağır yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.