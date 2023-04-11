İnegöl-Bursa karayolu üzeri Serra Petrol mevkiinde meydana gelen tek taraflı kaza da beton aydınlatma direğine çarpan özel otomobildeki genç sürücü ağır yaralandı. Genç sürücü hastane de yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İnegöl-Bursa karayolu üzerinde İnegöl istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Abdülsamet O. (21) yönetimindeki özel otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Serra Petrol önündeki beton aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı. Ağır yaralanan sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

SEHER YAŞA