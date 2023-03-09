

Ahmet Türkel Çevre Yolu İtfaiye kavşağında meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu İtfaiye kavşağında meydana geldi. İtfaiye kavşağından dönüş yapan sürücü İdris A.(43) yönetimindeki 16 KRG 91 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre Yolundan kavşağa giriş yapan sürücü İsmail G.(21) yönetimindeki 16 AYE 275 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen genç ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.