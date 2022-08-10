Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada traktörün üzerinden geçtiği motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü H.B.(50) yönetimindeki 16 PJ 229 plakalı motosiklete, ara sokaktan çıkan M.T.(43) yönetimindeki traktör çarptı. Traktörün üzerinden geçtiği motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.