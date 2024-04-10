Osmaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Osmaniye mahallesi AVM kavşağında meydana geldi. Osmaniye mahallesi Altay caddesinden kırmızı ışıkta geçen henüz sürücüsü belirlenemeyen 33 MA 7372 plakalı otomobil, Ahmet Akyolu caddesinde seyreden Sürücü Mehmet Kaan L.(22) yönetimindeki 16 Y 3270 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki arkadaşı İsmail Ç.(23) yaralandı. Otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarak karakola gitti. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ