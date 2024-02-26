Kaza Akhisar mahallesi Yeniceköy köprülü kavşağında meydana geldi. Sürücü Mesut Şen(44) yönetimindeki 16 BHM 938 plakalı motosiklet, İnegöl'den gelip Akhisar mahallesine köprülü kavşak üzerinden dönüş yaptığı sırada sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklet 50 metre sürüklenirken, sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Seher yaşa