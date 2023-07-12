Yeniceköy mahallesindeki Huzurevinde meydana gelen olayda tencereden üzerine kaynar su dökülen kadın aşcı, yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Yeniceköy mahallesindeki İnegöl Kaymakamlığı Huzurevinde meydana geldi. Aşçı Gülşen D.(33), kaynar su dolu tencereyi raftan indirmek istediği sırada, tenceredeki kaynar su başından aşağı devrildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. Derece yanıklar oluşan kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk tedavinin ardından yanık ünitesine alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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