İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan bir mobilya fabrikasında, koltuk imalathanesinde çalışan stajyer öğrencinin boğazına iskelet çakım tabancasından fırlayan zımba saplandı. Yaralanan genç Bursa'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 2.OSB'de faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında staj gören Arda M.C. (16) koltuk imalathanesinde çalıştığı sırada koltuk iskeleti çakımında çalışan arkadaşının çakım tabancasından fırlayan zımba boğazına saplandı. İş arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınan genç, daha sonra ambulansla Bursa'ya sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.