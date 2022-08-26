Merkez Pazaryeri önünde meydana gelen kazada özel halk otobüsünün çarpıp ezdiği 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Kaza 18.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Baykut Sokak sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü N.U.(60) yönetimindeki özel halk otobüsü, bisikletiyle sokak üzerinde seyir halinde olan 8 yaşındaki Enes K.'yı fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuğun, üzerinden otobüs geçti. Kazanın ardından olay yerine 112 ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun ölümünü tespit ettiler. Kazayı gören vatandaşlar ise meraklı gözlerle izlediler. Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.