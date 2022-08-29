Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda geri manevra kamyonetin duvara sıkıştırdığı işçi hayatını kaybetti.

Olay Mahmudiye mahallesi 30. Mobilya Sokakta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Sürücü Ramazan A.(52) yönetimindeki 16 PS 281 plakalı kamyonet, fabrikanın sevkiyat bölümüne geri manevra yaparak girdiği sırada, fark etmediği 15 yıllık arkadaşı işçi Mithat Uyar(51)'a çarpıp, duvar arasına sıkıştırdı. Duvar ile kamyonet arasında sıkışan Uyar, ağır yaralandı. Yaralının imdadına arkadaşları yetiştirdi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşçinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.