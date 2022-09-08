Kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 ölü 1 yaralı

Sungurpaşa mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, önünde seyir halinde olan domates yüklü kamyona arkadan çarptı, yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Kaza 19.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Sungurpaşa mahallesine seyir halinde olan sürücü Ferhat Y. (53) yönetimindeki 16 BM 331 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan sürücü D.B. yönetimindeki 45 HC 4158 plakalı kamyona arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil, hurdaya döndü. Kaza sonucu sürücü yaralandı, yanında bulunan Mehmet Acar(44) hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Acar'ın ölümünü tespit ettiler. Yaralı sürücü ise Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Acar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



