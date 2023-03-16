Çeltikçi mahallesinde kereste atölyesinde kesim yaparken daire testere bıçağının yerinden çıkıp boynuna isabet etmesiyle ağır yaralanan Suriye uyruklu Nidal E. (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen işçinin bir gün önce işe girdiği öğrenildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste atölyesinde meydana geldi. Daire testere ile kereste kesimi yapan Nidal Eldenden, bıçağın yerinden çıkarak boynunu kesmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Eldenden, gece 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.