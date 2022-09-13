İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 3. Ulusal Teknoloji Festivali ile bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilecek olan Küçükbaş Hayvancılık Festivali başlıyor. Aynı anda 2 festivalin gerçekleşeceği İnegöl’ü, renkli ve coşkulu bir hafta bekliyor.

Eylül ayını yazın kapanış perdesi olarak planlayan ve coşkulu bir Eylül ayı geçiren İnegöl Belediyesi’nde aynı anda iki festivalin heyecanı yaşanıyor. Bu hafta 2 ayrı alanda binlerce kişiye hitap edecek 2 önemli organizasyon, İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 15-18 Eylül tarihleri arasında 3. Ulusal İnegöl Teknoloji Festivali, 16-18 Eylül tarihlerinde ise 2. Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali yapılacak. Her iki organizas6yon için de hazırlıklarda sona gelinirken, İnegöl unutulmaz bir hafta yaşayacak.

3. İNEGÖL ULUSAL TEKNOLOJİ FESTİVALİ İLE YAZIN COŞKUSUNA COŞKU KATILACAK

İnegöl Belediyesi, özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği 3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali ile yazın son günlerinde şehre büyük coşku yaşatacak. 15 Eylül Perşembe günü başlayacak olan festival, 18 Eylül Pazar akşamına kadar sürecek. 3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali, ilk 2 yılında olduğu gibi bu yıl da birbirinden değerli yarışmalar, konserler, gösteriler ve söyleşilerin yer alacağı eğlence ve bilimin aynı merkezde buluştuğu bir organizasyon olacak. Aynı zamanda ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda Yerel Yönetimler düzeyinde konsepti ile bir ilk olan festivalin ilk günü gündüz saatlerinde; Robot yarışması 1. Turu, Eğitim Teknolojileri Yarışması ve açılış töreni gerçekleştirilecek. Akşam 20.00’da Kariyer söyleşisi ile devam edecek festivalde, 21.30’da ise Semicenk sahne alacak. İlk günün finali konserle gerçekleştirilecek. 16 Eylül Cuma günü drone yarışması, roket yarışması, robot yarışması 2. Turu ve çevre atık yönetimi yarışmasının yapılacağı festivalde, yine 20.00’da kariyer söyleşisi olacak. 2. Günün finalinde de 21.30’da Resul Aydemir sahne alacak. 17 Eylül Cumartesi günü; kağıt uçak yarışması, model uçak yarışması, topluma hizmet uygulamaları teknolojileri yarışması gerçekleştirilecek. Akşam 20.00’da kariyer söyleşisi ile devam edecek festivalde 3. Günün finali Erdem Kınay konseriyle yapılacak. Teknoloji Festivalinin final gününde turizm teknolojisi yarışmaları, drone yarışması ve crawler yarışması gerçekleştirilecek. 20.00’da yapılacak kariyer söyleşisinin ardından 21.30’da İkilem konseri ile final yapılacak. Festival kapsamında yapılan yarışmalarda, toplamda 125 bin TL ödül dağıtılacak.

2. KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK TANITIM FESTİVALİ BAŞLIYOR

İnegöl Belediyesi, şehrin önemli değerlerinden biri olan tarım ve hayvancılık alanında da önemli bir organizasyona hazırlanıyor. 16-17-18 Eylül tarihleri arasında 2. Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali Alanyurt Salı Pazarında gerçekleştirilecek. İnegöl’ün hayvancılıktaki önemli değerlerinden biri olan İnegöl Kıvırcığının tanıtımının da yapılacağı festivalde; Türkiye’nin en kaliteli damızlık küçükbaş hayvan çiftliklerini ve üreticileri İnegöl’de bir araya gelecek. Küçükbaş hayvancılık mesleğini tanıtmak, Küçükbaş hayvancılık ile uğraşan firmaları, çobanları ve çiftlikleri ortak bir paydada buluşturmak ve Küçükbaş hayvan ırklarının uluslararası düzeyde tanıtılmasını hedefleyen organizasyon 16 Eylül Cuma günü yapılacak seminerlerle başlayacak. 11.00’da küçükbaş hayvancılıkta kapalı sistem, IPART – kırsal kalkınma ve sağlığı semineri yapılacak. 12.00’da da küçükbaş hayvancılıkta barına, son teknolojiler, ultrason ve sürü yönetimi semineri olacak. Cuma günü 14.00’da ise festival açılış programı ve stant ziyaretleri yapılacak. 16.00-17.00 saatleri arasında da küçükbaş hayvancılığın sorunları paneli yapılacak. 17 Eylül Cumartesi günü koyun ıslahı ve metavers seminerinin yapılacağı festivalde, daha sonra küçükbaş damızlık seçimi, kıvırcık ırkı ve embriyo transferleri semineri gerçekleştirilecek. Festivalin ikinci gününde Damızlık Koç Yarışması da yapılacak. 18 Eylül’de festivalin son gününde ise 11.00’da İnegöl Kırkım Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Alper Taban, yapılacak her iki festivalde de açılış ve diğer etkinliklere tüm ilçe halkının davetli olduğunu ifade etti.