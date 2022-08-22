80 çeşit ürünün yetiştiği verimli tarım arazilerine sahip İnegöl de Karadeniz'e mahsus ürün olan Fındıkta yetişiyor. Uludağ'ın eteklerinde verimli tarım arazileri bulunan İnegöl'de 3 bin dekar alanda fındık hasadı başladı. Çiftçiler, Karadeniz bölgesinde uygulanan desteklemenin İnegöl de ki çiftçiler için de aynı şartların sağlamasını istediler.

Hacıkara mahallesinde hasadına başlanan fındık tarlalarını inceledikten sonra açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "İnegöl de fındık hasadımız başladı. Herkes tarafından bilmiyor ama ilçemizde bugün 3 bin dekar alanda fındık üretimi yapılıyor. Bu üretimin çoğunluğu Hacıkara, yeni Bahçekaya ve mevcut Bahçekaya mahalleleri üçgeninde yetiştiriliyor. Az da olsa Mezit, Osmaniye, Tüfekçikonak ve Güneykestane mahallelerinde de üretim yapılmakta. 3 bin dekar alanda toplam 1500 ton rekolte bekleniyor." dedi.

Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü;" Tarım bakanlığımız, havzalara göre destek modeli diye bir uygulama yapıyor. Bu sağlıklı bir şekilde işlemiyor. Bugün doğu Karadeniz den batı Karadenize kadar fındık üretimine destek veriliyor. Burada biz fındık üretiminde destek alamıyoruz. İnegöl’ün topraklarının yüzde 70'lik kısmı fındık üretimine çok uygun. Burada da TMO'nun alımları olsa, fındık üretimi hatırı sayılır şekilde artar. Bugün burada fındığın kilosu 43-44 TL'den alınıyor. Bugün aynı fındık Karadeniz de desteklemelerle birlikte 54 TL'den alınıyor. Bizde bu desteklerden yararlanmak istiyoruz. Bu topraklarda çiftçimiz desteklendiği sürece üretim devam edecek" dedi.