Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kamyonet ise hızlanarak işyerine çarptı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Osmanbey caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 UG 544 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan 16 PB 118 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hızlanan kamyonet işyerine çarptı.

Kaza sonucu gelen polis ekipleri sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.