İnegöl'de gelin evi karıştı

Esentepe mahallesinde meydana gelen olayda Nişan bozulan ev, karıştı. 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay Esentepe Mahallesi Esenler caddesi üzerinde bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi. Olay damat ile gelin arasında yaşanan tartışma sonucu, nişan bozuldu. Damat ve ailesi, Nişan için getirdikleri takıları ve eşyaları geri almak için gelin gelin evine gittiler. Evde iki taraf arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada damadın akrabası bıçakla yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.