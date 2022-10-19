Süleymaniye mahallesinde meydana gelen olayda kavanozu açmaya çalışan genç kızın gözüne bıçak girdi. Görme yetisini kaybeden genç, kız ameliyata alındı.
Olay Süleymaniye Mahallesi Açan sokakta bulunan bir evde meydana geldi. 17 yaşındaki Nesibe Ç., salça kavanozunun kapağını bıçakla açmaya çalıştı. Açmaya çalıştığı sırada bıçak, fırlayarak sağ gözüne girdi. Gözünden yaralanan genç kız, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağ gözünde görme duygusunu kaybettiğini söyleyen genç, kız ameliyata alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.